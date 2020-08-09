Лоза назвал лукавством слова Утяшевой о возможности прожить на 50 тысяч

Москва, 9 августа. Певец и композитор Юрий Лоза назвал лукавством слова гимнастки Ляйсан Утяшевой, заявившей, что она может прожить на 50 тысяч в месяц.

Ранее Утяшева сообщила, что не нуждается в больших суммах для нормальной жизни. По ее словам, «в теории» денег на расходы требуется немного.

«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу. Когда нет распродаж и скидок», — заявила она.

Лоза считает, что этой суммы звезде явно не хватит для полноценной и комфортной жизни. В беседе с «Пятым каналом» музыкант назвал ее слова «банальным лукавством».

«Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, мы, наверное, должны помнить, что е нее муж есть, который зарабатывает прилично для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — сказал Лоза.

Говоря о своих доходах, музыкант рассказал, что получает обычную пенсию и имеет дополнительные доходы от авторских прав, но этого хватает лишь на оплату коммунальных услуг.

«У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, наверное, встану в очередь за бесплатным супом. В обычные магазины хожу, стараюсь везде экономить», — поделился он.

Лоза подчеркнул, что 50 тысяч в месяц для Москвы — прожиточный минимум, которого не хватит на «комфортную» жизнь.

«В Москве 50 тысяч рублей — это чтобы не умереть с голоду», — резюмировал певец.

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