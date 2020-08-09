Россияне просят выплатить по 10 тысяч рублей на детей в августе

Москва, 9 августа. Россияне продолжают требовать от Пенсионного фонда России выплаты по 10 тысяч рублей на детей в августе, соответствующая петиция набрала уже около 250 тысяч подписей.

Как напоминает Primpress, единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет были введены по инициативе президента России Владимира Путина в качестве антикризисной меры на фоне пандемии коронавируса. Эти средства были перечислены семьям в июне и июле. Россияне обратились к властям страны повторить выплату и в августе, указав, что это поможет родителям собрать детей в школы. Для этого была создана соответствующая петиция на сайте Change.org, ее подписали уже около 250 тысяч человек.

«Хотя предприятия постепенно начинают возвращаться к работе, многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придется залазить в кредиты», — говорится в тексте петиции.

На сегодняшний день возможность повторной единовременной выплаты на детей в августе так и не подтверждена. Эту идею поддержали в Государственной думе, но в Пенсионном фонде подчеркнули, что соответствующее решение может принять только президент.

Ранее в ПФР рассказали, что планируют разыскать семьи, до сих пор не получившие единовременные выплаты, чтобы перечислить им положенные средства. В настоящее время деньги получили около 90% имеющих на них право семей.