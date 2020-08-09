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Фанаты Бритни Спирс нашли на ее странице «тайные просьбы о помощи»

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Фанаты Бритни Спирс нашли на ее странице «тайные просьбы о помощи»

Москва, 9 августа. Поклонники американской певицы Бритни Спирс нашли на ее странице в Instagram «тайные знаки», с помощью которых, как они полагают, звезда просит о помощи.

Поводом для беспокойства среди фанатов стали сразу несколько публикаций, на которых они разглядели скрытые сигналы. Так, на одном из фото певица позирует в топе желтого цвета. Ранее подписчики писали в комментариях на ее странице, что если ей нужна помощь, пусть выложит что-то в этом цвете.

«Желтый — мой любимый цвет», — подписала снимок Спирс, добавив к этим словам три желтые пятиконечные звездочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yellow is my favorite color ⭐️⭐️⭐️ !!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Пост звезды не только собрал более 400 тысяч лайков, но и вызвал настоящую бурю в комментариях.

«Ого, желтый. Бритни, мы слышим тебя. Мы видим тебя. Мы любим тебя», — написала irlrosie.

«Что-то не так Это знак!!!» — отметил azevedormn.

«Если это тайное сообщение, покажи нам розу и скажи, что это твой любимый цветок», — попросила vanessahudgens.

После этого Спирс опубликовала пост с баннером ярко-желтого цвета, на котором были описаны все его значения. Фанаты восприняли это как еще один крик о помощи, указав, что звезда продолжает «посылать сигналы».

Фанаты Бритни Спирс нашли на ее странице «тайные просьбы о помощи»

Сама певица не ответила ни на один из тысяч конспирологических комментариев, ее мнение по этому поводу остается неясным. Наиболее трезвые головы из подписчиков предположили, что она вообще не в курсе происходящего, поскольку не ведет самостоятельно свой Instagram.

Разговоры о том, что Спирс попала в беду, начались, когда ее отец Джеймс стал в 2008 году опекуном звезды, получив право контролировать все дела дочери, в том числе финансовые вопросы. Переживающие за нее поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney со словами поддержки.

Источник: Instagram
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