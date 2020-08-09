Фанаты Бритни Спирс нашли на ее странице «тайные просьбы о помощи»

Москва, 9 августа. Поклонники американской певицы Бритни Спирс нашли на ее странице в Instagram «тайные знаки», с помощью которых, как они полагают, звезда просит о помощи.

Поводом для беспокойства среди фанатов стали сразу несколько публикаций, на которых они разглядели скрытые сигналы. Так, на одном из фото певица позирует в топе желтого цвета. Ранее подписчики писали в комментариях на ее странице, что если ей нужна помощь, пусть выложит что-то в этом цвете.

«Желтый — мой любимый цвет», — подписала снимок Спирс, добавив к этим словам три желтые пятиконечные звездочки.

Пост звезды не только собрал более 400 тысяч лайков, но и вызвал настоящую бурю в комментариях.

«Ого, желтый. Бритни, мы слышим тебя. Мы видим тебя. Мы любим тебя», — написала irlrosie.

«Что-то не так Это знак!!!» — отметил azevedormn.

«Если это тайное сообщение, покажи нам розу и скажи, что это твой любимый цветок», — попросила vanessahudgens.

После этого Спирс опубликовала пост с баннером ярко-желтого цвета, на котором были описаны все его значения. Фанаты восприняли это как еще один крик о помощи, указав, что звезда продолжает «посылать сигналы».

Сама певица не ответила ни на один из тысяч конспирологических комментариев, ее мнение по этому поводу остается неясным. Наиболее трезвые головы из подписчиков предположили, что она вообще не в курсе происходящего, поскольку не ведет самостоятельно свой Instagram.

Разговоры о том, что Спирс попала в беду, начались, когда ее отец Джеймс стал в 2008 году опекуном звезды, получив право контролировать все дела дочери, в том числе финансовые вопросы. Переживающие за нее поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney со словами поддержки.