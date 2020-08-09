Раскрыт источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе

Москва, 9 августа. Дополнительные выплаты российским пенсионерам в августе стали возможны благодаря удачным инвестициям государственной управляющей компании ВЭБ, действующей от лица Пенсионного фонда России.

Как сообщают «Ведомости», прошлый год стал рекордным по доходам от инвестирования пенсионных накоплений компанией ВЭБ. Эффективность вложения средств была выше, чем у негосударственных пенсионных фондов.

«Большая часть портфеля УК ВЭБ состоит из государственных ценных бумаг и корпоративных бумаг госкомпаний. Часть объема наполнена депозитами и иностранными ценными бумагами, но основной прирост портфеля пришелся не переоценку российских ценных бумаг. 2019 год был очень успешным, неудивительно, что результаты оказались высокими», — рассказал пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Положительный инвестиционный доход за прошедший год позволил повысить накопительные пенсии россиян с 1 августа 2020 года на 9,13%. Повышение прошло в беззаявительном порядке и коснулось примерно 80 тысяч пенсионеров, доверивших свои средства государственному пенсионному фонду. По данным ПФР, средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 956 рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты для участников программы софинансирования пенсии — 1705 рублей ежемесячно.

В 2020 году, который эксперты называют очень сложным для Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов, ВЭБ по-прежнему держится в лидерах по доходности, демонстрируя рост в 6,98% годовых по итогам первого квартала по сравнению с отрицательными показателями в минус 4-6% годовых у других управляющих компаний.