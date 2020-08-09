Назван способ избежать «сексуального Альцгеймера»

Москва, 9 августа. Психолог Наталья Толстая рассказала, как избежать «сексуального Альцгеймера», когда долго живущие вместе пары теряют друг к другу интерес.

Как пишет Life.ru, в последние годы ученые ввели в обиход понятие «сексуальный интеллект». Специалисты утверждают, что для достижения гармонии в интимной сфере, недостаточно иметь красивое тело и обладать впечатляющими физическими показателям — это играет далеко не главную роль.

«Слагаемые сексуального интеллекта (SQ) — информация и знания, эмоциональные навыки и сознательность тела», — рассказала Толстая.

Психолог заявила, что SQ можно прокачать, как и в случае с IQ. Для этого нужно изучать соответствующую информацию, посмотреть находящиеся в открытом доступе видеоуроки. Но самый главный компонент — эмоциональные навыки, которые включают в себя эмпатию и харизму, работающие только в паре. «Умный секс», рассказала она, более надежен в сравнении с «молодым сексом», основой которого выступают гормональные всплески.

Особенно важно это для пар, живущих вместе уже много лет. Снижение влечения в этом случае — процесс естественный и обоюдный. По мнению Толстой, в этом случае важно не «расшевелить органы», а слушать партнера, его желания, настроиться на диалог. Психолог посоветовала учиться у индусов, практикующих «зрительный контакт» перед сближением. Партнеры смотрят друг другу в глаза, настраиваются на синхронное дыхание, после чего их накрывает волна желания.

Толстая посоветовала избегать крайностей — не думать только о себе, не зацикливаться, что делаешь что-то не так, не ставить сексуальное удовлетворение в качестве самоцели. Главный принцип SQ, добавила она, состоит в том, чтобы не рассматривать секс в отрыве от повседневности. Если ваша жизнь скучная, вряд ли интимные радости будут яркими. Если вы не удовлетворены собой и окружающими — эта неудовлетворенность будет преследовать и в спальне.

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