Украина выставила условие возобновления подачи воды в Крым

Киев, 9 августа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки воды в Крым возможны лишь в случае «гуманитарной катастрофы» в регионе.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью украинским журналистам, обсуждая возможность поставок пресной воды на Крымский полуостров.

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно. Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой или всем необходимым — медикаментами, едой и так далее», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что возобновление водоснабжение региона по Северо-Крымскому каналу невозможно «по техническим причинам».

«С точки зрения промышленных поставок есть ряд ограничений, начиная с физических. Начиная с того, что Северо-Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты делали, что невозможно поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре. Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — отметил Шмыгаль.

Глава украинского кабмина добавил также, что Киев не будет поставлять воду «оккупационным войскам» и для «нужд военных баз».

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров собственной «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане выбрали дальнейшую судьбу в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН. По словам президент РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно». После выхода Крыма из состава Украины Киев прекратил водоснабжение региона по Северо-Крымскому каналу, обеспечивающему до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

Ранее RT сообщил, что в Кремле назвали «абсолютной глупостью» заявления Украины о подготовке к «полномасштабным боевым действиям» с Россией.