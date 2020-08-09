«Цветущая» 73-летняя Ротару восхитила поклонников красотой

Москва, 9 августа. Певица София Ротару в свои 73 года поразила поклонников прекрасным внешним видом. Она опубликовала в Instagram снимки со дня рождения с внуками, и фолловеры заявили, что она выглядит как ровесница представителей младшего поколения.
Новые фото появились на странице артистки впервые за долгое время — она не выкладывала посты с 3-го июля. День рождения стал поводом сразу для шести публикаций.
На пяти из них Ротару можно увидеть в окружении близких и родных, в том числе внуков. Поклонники отметили, что звезда совершенно не выглядит бабушкой. Они восхитились ее «цветущей» красотой и фигурой, а некоторые даже назвали певицу «королевой» и заявили, что она похожа на ровесницу молодых людей.
«Какая красота!!!!!» — прокомментировала фото katerina_antoch.
«В этом фото все прекрасно», — заключил regi_yur.
«Королева София Ротару», — констатировал sotovik1867.
«София Михайловна, вы прекрасны! Здоровья вам и отличного настроения!» — пожелала ylechka_books.
«Ну и сколько вам лет?!! Не больше 35!! Неземной красоты женщина! Вы, София Михайловна, были святой в прошлой жизни, так как в этой Бог вас наградил сверх меры: талантом и красотой!!» — написала kseniauhnina0.
«Вы — лучшая», — с уверенностью заявила sofiarotaru_koroleva.
«Женщина на все времена!» — воскликнула malachov7763.
«Выглядите как ровесница, а не бабушка», — отметила za.rema6776.