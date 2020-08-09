Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Цветущая» 73-летняя Ротару восхитила поклонников красотой

30
0 Оставить комментарий

«Цветущая» 73-летняя Ротару восхитила поклонников красотойМосква, 9 августа. Певица София Ротару в свои 73 года поразила поклонников прекрасным внешним видом. Она опубликовала в Instagram снимки со дня рождения с внуками, и фолловеры заявили, что она выглядит как ровесница представителей младшего поколения.

Новые фото появились на странице артистки впервые за долгое время — она не выкладывала посты с 3-го июля. День рождения стал поводом сразу для шести публикаций.

На пяти из них Ротару можно увидеть в окружении близких и родных, в том числе внуков. Поклонники отметили, что звезда совершенно не выглядит бабушкой. Они восхитились ее «цветущей» красотой и фигурой, а некоторые даже назвали певицу «королевой» и заявили, что она похожа на ровесницу молодых людей.

«Какая красота!!!!!» — прокомментировала фото katerina_antoch.

«В этом фото все прекрасно», — заключил regi_yur.

«Королева София Ротару», — констатировал sotovik1867.

«София Михайловна, вы прекрасны! Здоровья вам и отличного настроения!» — пожелала ylechka_books.

«Ну и сколько вам лет?!! Не больше 35!! Неземной красоты женщина! Вы, София Михайловна, были святой в прошлой жизни, так как в этой Бог вас наградил сверх меры: талантом и красотой!!» — написала kseniauhnina0.

«Вы — лучшая», — с уверенностью заявила sofiarotaru_koroleva.

«Женщина на все времена!» — воскликнула malachov7763.

«Выглядите как ровесница, а не бабушка», — отметила za.rema6776.

Источник: Instagram
Новости партнеров