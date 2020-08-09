«Цветущая» 73-летняя Ротару восхитила поклонников красотой

Москва, 9 августа. Певица София Ротару в свои 73 года поразила поклонников прекрасным внешним видом. Она опубликовала в Instagram снимки со дня рождения с внуками, и фолловеры заявили, что она выглядит как ровесница представителей младшего поколения.

Новые фото появились на странице артистки впервые за долгое время — она не выкладывала посты с 3-го июля. День рождения стал поводом сразу для шести публикаций.

На пяти из них Ротару можно увидеть в окружении близких и родных, в том числе внуков. Поклонники отметили, что звезда совершенно не выглядит бабушкой. Они восхитились ее «цветущей» красотой и фигурой, а некоторые даже назвали певицу «королевой» и заявили, что она похожа на ровесницу молодых людей.

«Какая красота!!!!!» — прокомментировала фото katerina_antoch. «В этом фото все прекрасно», — заключил regi_yur. «Королева София Ротару», — констатировал sotovik1867. «София Михайловна, вы прекрасны! Здоровья вам и отличного настроения!» — пожелала ylechka_books.