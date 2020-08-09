Жена онкобольного Юдашкина впервые за долгое время показала фото с ним

Москва, 9 августа. Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина впервые за долгое время опубликовала фото с кутюрье. Серия снимков с отдыха звездной пары в Плесе появилась в ее Instagram.

Юдашкина дала понять поклонникам дизайнера, что поводов для беспокойства нет. Вместе с друзьями и любимой он отправился в древний русский город, чтобы посетить святые места и достопримечательности. На фото онкобольной Юдашкин выглядит счастливым.

«Город на Волге — Плес, [название], предположительно, переводится [как] «место, где плескает». Очень красивый, много достопримечательностей», — подписала пост жена модельера.

Ранее пара уже побывала в Костроме, где прокатилась на теплоходе и побывала в Свято-Троицкиом Ипатьевском монастыре, о чем свидетельствует соответствующий пост Юдашкиной.

Знаменитый российский кутюрье страдает от онкологии, напоминает портал «Дни.ру». Ему диагностировали рак пищевода в 2016 году. С тех пор модельер стал реже появляться на публике и в различных проектах.

В борьбе с заболеванием Юдашкина поддерживает жена. Она же в свое время помогла ему создать модный дом, которым сегодня и руководит.

В конце июня модельер побывал в гостях в деревне Грязь у певицы Аллы Пугачевой, для которой на протяжении многих лет создает наряды. Вместе с ним артистку посетил и коллега по сцене Александр Буйнов.