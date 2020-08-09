Онищенко оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Москва, 9 августа. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил опасность появившегося в Китае вируса SFTS, который передается человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — сказал он в комментарии RT.

В то же время вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что при поражении данным вирусом уменьшается число тромбоцитов, из-за чего лихорадка имеет склонность к геморрагиям — кровоизлияниям.

«Это буньявирус, это очень большой отряд, там много возбудителей. Некоторые из них у нас в России тоже достаточно распространены, что касается этого вируса — он в России не выделялся», — уточнил эксперт.

Альштейн добавил, что SFTS был обнаружен не только в Китае, но и в Южной Корее. По словам вирусолога, он передается клещами и вызывает тяжелое заболевание. Однако опасаться эпидемии не стоит, поскольку «передача не очень эффективная от человека к человеку».

Ранее в Китае сообщили, что в нескольких регионах страны появился новый смертельно опасный вирус под названием SFTS. Медики из КНР полагают, что он передается через укусы насекомых.

В Роспотребнадзоре заверили, что на территории РФ случаев заболевания острой лихорадкой с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не выявлялось. Там также пояснили, что данное заболевание не является новым, в Китае оно было зафиксировано еще 11 лет назад.