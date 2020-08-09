Асмус снялась голой в ванной

Москва, 9 августа. Актриса Кристина Асмус опубликовала пикантное фото в ванной. Оно появилось в ее Instagram-аккаунте.

На снимке звезда позирует в наполненной ванной абсолютно голой. При этом в воде нет пены, поэтому ее тело просматривается отчетливо.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — иронично подписала артистка откровенный пост.

Также Асмус сопроводила публикацию хештегами «отпискаотактриски», «харлашкужалко», «покайсядочьмоя» и «уженезнаеткаксебяпродать». Подписчики оценили их оригинальность, один пользователь даже назвал «божественными».

«Я вычитал все хештеги! Они божественнее, чем сама фотография!» — прокомментировал andrewkravchenko07.

При этом к самому снимку фолловеры отнеслись по-разному. В то время как одним фото понравилось, другие сочли его неуместным.

«Зря… Не стоило», — констатировал aleksaleck. «Что у женщин в голове???» — задался вопросом dmitriidobranov. «После текста это фото просто детское», — заявил пользователь bogelyr.

Один из подписчиков актрисы отметил, что теперь ее бывший супруг, звезда Comedy Club Гарик Харламов обязан выложить в своем профиле такое же фото.

«Гарик просто обязан выложить такую ж», — написал kosyakovdg.

О намерении развестись Харламов и Асмус сообщили в конце июня, при этом пара опровергла связь их расставания с откровенной сценой в фильме «Текст», в котором снялась актриса. Асмус отметила, что решение о разрыве было принято еще задолго до публичного заявления.