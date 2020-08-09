Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру накануне выборов

Минск, 9 августа. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов покинула свою минскую квартиру в целях безопасности. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«Да, она была вынуждена покинуть свою квартиру, просто потому что там (возле ее дома. — Прим. ФАН) собралось какое-то количество «тихарей» (правоохранители в гражданской одежде. — Прим. ФАН), подъехал бусик подозрительный», — рассказала она РИА Новости.

Красулина не уточнила, куда перевезли Тихановскую, отметив лишь, что в новом месте политик планирует провести всю ночь. По ее словам, там «много людей, есть журналисты и какая-то защита чисто гражданская ей обеспечена».

«Конечно, менее удобно, чем дома, но безопаснее. Поспать тут планирует», — пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз в связи с необходимостью ее участия в административном процессе.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий лидер Александр Лукашенко. В случае, если он одержит победу, этот срок станет для него шестым. ;

Избирательная кампания в Белоруссии в этом году сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.