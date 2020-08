Масштабные протесты в Ливане ведут к возвращению французского мандата

После трагедии в порту Бейрута и так неимоверно сложная обстановка в Ливане предсказуемо взорвалась: страну охватили масштабные митинги и погромы.

#Beirut Toujours des tensions à Beyrouth ce soir avec des réponses pyrotechniques de la part des manifestants / des grenades lacrymogènes made in France offertes par macron aux Libanais #LebanonProtests #Lebanon pic.twitter.com/5jvfoQuWBd — Charli☀️???? (@CharliB97783485) August 8, 2020

И вот парадокс: под завалами до сих пор могут находиться тела пропавших без вести, в стране работают команды по оказанию международной помощи, а ливанцы протестуют и еще больше усугубляют царящий хаос.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об охвативших Бейрут протестах и показывает, чем сегодняшние погромы отличаются от беспорядков прошлой осенью.

Vive la France!

Сегодняшние протесты в Бейруте — это венец и провальной политики местных властей, и трагический итог последствий взрыва в порту, и реакция местного населения на затянувшийся и все усугубляющийся кризис. И этому кризису уже было предложено решение — молодым и красивым президентом, который не побоялся пешком пройтись по трущобам Бейрута, куда опасаются заходить местные политики.

Во время визита в Бейрут 6 августа французский президент Эммануэль Макрон завоевал сердца местного населения и пообещал помочь.

Он заявил, что предложит Ливану некий «новый политический пакт», а затем вернется в страну в начале сентября, — и если местные силы ничего не смогут сделать сами, он «возьмет ситуацию под свою ответственность».

Macron to #Beirut residents: I will propose a new political pact for #Lebanon this afternoon!! #france pic.twitter.com/8GlbGSzGXE — Mohamad Ali Harissi (@aleeharissi) August 6, 2020

Подробности требований Эммануэля Макрона стали известны ближе к вечеру. Его поверенный вручил список требований президенту Ливана Мишелю Ауну:

1. Объявить Бейрут демилитаризованной зоной;

2. Полное разоружение всех офисов и отделов «Хезболлы» в Бейруте и его пригородах;

3. Передать Международный аэропорт Бейрута совместному международному контингенту во главе с Германией;

4. Разместить силы UNIFIL в Бейруте и ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны;

5. Ликвидировать все ракетные войска и установки «Хезболлы» на юге, а командные пункты «Хезболлы» передать UNIFIL;

6. Отправить в отставку парламент и правительство, провести досрочные выборы с последующим выборами президента;

7. Составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой вплоть до смены руководства структур;

8. В случае отказа местных властей — в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнение вышеуказанных пунктов.

На фоне озвучивания этих положений уже 60 тысяч человек подписали петицию на сайте Avaaz.Org, требуя отдать Ливан на ближайшие 10 лет под французский мандат, виня власти в нынешнем политико-экономическом кризисе.

Макрона отчаявшиеся ливанцы называют «последней надеждой». Но это не все население, а лишь христиане-марониты и получившие образование во Франции ливанцы.

Имплементация французского мандата может лишь привести к еще большей фрагментации исстрадавшегося общества. При этом сам Макрон утверждает, что никакого «французского решения» ливанского вопроса нет — решать должны люди. Люди и решили высказаться 8 августа.

«Мы потеряли все»

На улицах Бейрута собрались десятки тысяч человек — о митинге знали заранее, он был запланирован на 16 часов по местному времени. По факту, митинг начался немногим ранее.

Absolutely staggering numbers toay in #Beirut. Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Протест направлен как против правящего класса и элит, так и социально-экономической напряженности: ливанцы просто устали медленно превращаться из «арабской Швейцарии» в страну третьего мира.

На Площади мучеников устроили импровизированный эшафот, где повесили «бумажные» политические элиты Ливана, обвинив их в страшном взрыве, унесшем жизни 150 человек и ранившим еще шесть тысяч.

#بيروت ساحة الشهداء

المتظاهرون يرفعون مجسم حسن نصرالشيطان على المشانق .

ويهتفون حسن نصرالله ارهابي المتظاهرون يسيطرون على أربع وزارات ويعلون وزارة الخارجية مقرا للثورة.

لازالت المواقف الدولية نيئة فرنسا تراقب وأمريكا تتضامن pic.twitter.com/n69fRc3XMn — امين العلي #FSG (@Amin_Al_Ali) August 8, 2020

Только по предварительным оценкам, 250 тысяч человек лишились крова. Люди в отчаянии кричат, что потеряли все.

“We’ve lost everything,” this man kept shouting at soldiers, after they attacked protesters. pic.twitter.com/swZoTYqtco — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Протестуют против всех: и президента Мишеля Ауна, и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы, и премьер-министра Хасана Диаба. Звучат лозунги с требованиями объявить Бейрут «демилитаризованной зоной» — по крайней мере, первый пункт требований Макрона «одобряют» местные жители. Сам лозунг был введен в 1982 году оккупационными силами Израиля и впоследствии использовался международным контингентом.

Beirut 1982:

"Beirut is a demilitarized city"



A slogan adopted by the Israeli occupation army and the multinational forces in 1982. pic.twitter.com/mgZIyJvSrp — ???????? Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 8, 2020

В самый разгар митинга вышло обращение премьер-министра Хасана Диаба. Оно получилось откровенно слабым: премьер пообещал расследовать инцидент в порту, заявив, что тот «произошел из-за коррупции», в скорейшие сроки наказать виновных и представить в понедельник законопроект по проведению досрочных парламентских выборов, которые позволят выйти из структурного кризиса.

В «Хезболле» происходящее связали с подготовкой некоего «темного плана», уже заявив, что «могут многое», поскольку Ливан — «это их дом и крепость».

Революция 17 октября

Спустя два часа после начала митинга недовольные начали штурм правительственных зданий. Было взято министерство экономики, расположенное на шестом этаже здания в центре Бейрута. Налетчики вышвырнули документы и портрет Ауна и подожгли здание.

Protestors have taken over the #Lebanon economy ministry, throwing down a rain of documents and a picture of President Michel Aoun. A man next to me shouts “focus on the bills man, tear up my bills.” pic.twitter.com/RAHtyOyk6K — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Позже было захвачено здание МИДа Ливана — его объявили «штаб-квартирой революции 17 октября», заявив, что МИД — «это лицо Ливана за границей». Протестующие заявляют, что останутся там на ночь спать, а силовики могут попробовать их «достать пулями, но по доброй воле они не уйдут».

Protesters broke into the Ministry of Foreign Affairs, took the president's framed photo and destroyed it.



The end of العهد القويpic.twitter.com/lED1rmokfw#لبنان_ينتفض#السبت_بكل_الساحات — Lara Bitar (@LaraJBitar) August 8, 2020

Beirut protesters storm & occupy several ministries including ministry of energy where they found all lights on & ACs blasting in country where inept & corrupt governments have failed to provide reliable electricity since end of civil war in 1990 #Lebanon pic.twitter.com/9LAm9eKzdR — Sam Dagher (@samdagher) August 8, 2020

Протестующие заявляют, что «все министерства вернутся людям».

Банковская ассоциация Ливана тоже пала — после коллапса ливанской лиры и экономики организацию стали винить во всех бедах страны.

ABL head Salim Sfeir and CB Governor Riad Salameh two keys figures in the collapse of the Lebanese pound and economy.



Protesters stormed the Association of Banks, "سقطت."



Banks shut down after the #BeirutExplosions when people needed their withheld cash the most.#سبت_الإنتقام pic.twitter.com/oxs9vYN8hC — Lara Bitar (@LaraJBitar) August 8, 2020

За пять часов погромов и митингов пострадало свыше сотни человек, тридцати из них потребовалась медицинская помощь в больнице.

Over 100 people injured during the protests in #Beirut, at least 32 were taken to hospitals - Red Cross https://t.co/JQ6DBwcMNz pic.twitter.com/pbhy3OBgTR — RT (@RT_com) August 8, 2020

Заведующий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный сообщил, что в 21.30 силовики начали оттеснять протестующих из центра и брать под контроль столицу.

Здание МИДа оставалось под контролем протестующих недолго — и его, и Банковскую ассоциации зачистили к 22 часам.

Lebanese army headed down into Sursock, turning before Foreign Ministry held by revolutionaries; unsure what troop presence for yet pic.twitter.com/hPpVhziHNk — Albin Szakola (@AlbinSzakola) August 8, 2020

Two days ago a top official in the president’s party said that they will no longer tolerate insults directed at the president.

Here’s a chorus cursing his name.https://t.co/2V5y3CAbR2 https://t.co/0iAk0zd253 — Shakeeb Al-Jabri (@LeShaque) August 8, 2020

- Current situation near the ministry of foreign affairs. pic.twitter.com/Ema214cHnE — ???????? Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 8, 2020

Действия правоохранительных органов выглядели достаточно суматошно. В соцсетях армию высмеяли, назвав «плохо экипированной и жалкой».

В этом ролике, например, протестующие вопрошают у армии: «Почему?». Массовые призывы к правоохранительным органам вступить в ряды протестующих наблюдались повсеместно.

Вся тактика силовиков свелась к сгону людей с открытых проспектов в маленькие проулки, откуда их можно было вытеснить за пределы центра Бейрута. К 21.30 в город вошло порядка 30 единиц военной техники с подкреплениями.

The confrontation is now w/ the Lebanese army, a poorly trained and equipped force that has no idea what it's going and is also getting tear gassed by the security forces.



A bewildered man cries out, "you were our only hope left" before the crowd responds. #سبت_الإنتقام#Beirut pic.twitter.com/W3bLtaX3TV — Lara Bitar (@LaraJBitar) August 8, 2020

Over 30 army trucks sent for reinforcement. Small groups of soldiers have been chasing protesters into little alleys to push them further away from the city center and Ring Bridge. #BeirutExplosions #لبنان_ينفجر pic.twitter.com/JdfHSv1UAO — Lara Bitar (@LaraJBitar) August 8, 2020

Помимо применения гранат со слезоточивым газом, правоохранительные органы открыли огонь из стрелкового оружия — на ливанском канале MTV журналистка показала пулю, выпущенную по ее съемочной команде.

Local reporter in #Lebanon now holding up a bullet on TV to show security forces are using live ammunition against protestors in #Beirut to stop them from reaching parliament. After blowing up half the city, the government is now shooting its own people. pic.twitter.com/8Vk0n6hjpS — Bassam Khawaja (@Bassam_Khawaja) August 8, 2020

Начались и аресты — предлоги достаточно странные. Так четверых человек обвинили в хранении наркотиков.

#عاجل - قوى الأمن: توقيف 5 أشخاص خلال مكافحة أعمال الشغب في وسط بيروت وضبط مخدرات بحوزة 4 منهم https://t.co/Q2KQcdV6eP — Annahar (@Annahar) August 8, 2020

Финал с открытым концом

К 22 часам протесты стихли: ранено свыше 250 человек.

Погиб сотрудник правоохранительных органов. В полиции опровергли слухи, что он был убит в результате «дружественного огня», назвав это ложью.

- Security forces state that no truth to news that its officer was killed by friendly fire, stressing on that he was killed by protesters. pic.twitter.com/dXZVJ2EHD5 — ???????? Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 8, 2020

Поступили уже первые сообщения, что под предлогом борьбы с коронавирусом и препятствованием распространению COVID-19 в Минздраве готовятся объявить комендантский час.

По всему Бейруту висят лозунги «Бейрут — столица революции» с фирменными «кулаками Сороса», в посольстве США заявляют о поддержке мирного протеста и требуют, чтобы к ливанским гражданам прислушались.

Митинг 8 августа стал самым массовым и яростным за 10 месяцев протеста в Ливане — митингующим удалось занять правительственные здания и заставить с собой считаться.

Какими бы ни были политические меры, которые предложит ливанское правительство, они, в любом случае, будут недостаточны — люди хотят перемен, и они устали. Сколько бы ни было сочувствующих и сторонников у «Хезболлы», Ливан не готов стать «страной-прокси Ирана» — да и не даст это никто сделать.

А вот под предлогом наведения порядка ввести войска и начать оказывать помощь возможно — подготовительные шаги для этого были сделаны. Помощь готовы предложить не только Франция — Турция и Саудовская Аравия тоже хотят навести порядок. А в США сказали, что Ливан — это «поле Франции».

И Макрон этот вопрос уже решает, договариваясь о гуманитарной помощи, которую будет поставлять напрямую через Ливанский Красный Полумесяц и другие НКО и оказывая помощь в восстановлении. Но вот что Париж — помимо выше озвученного перечня — «попросит» взамен, пока остается вопросом открытым.

Dubia plus torquet mala (лат. Неизвестность тревожит больше самой беды).

