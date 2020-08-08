В «Хезболле» рассказали, что против них готовят «темный план»

Тысячи ливанцев в эти минуты доделывают то, что не удалось взрыву, прогремевшему на днях в порту Бейрута — доламывают столицу. Жгут, громят, убивают силовиков. Штурмом были взяты несколько зданий министерств. Требования все те же, что и несколько месяцев назад — «долой коррупционную власть».

Что дальше, не знает никто. Но остановить это, по всей видимости, будет сложно. На этот раз все куда серьезнее — на улицы вышли те, кому уже нечего терять. Взрыв лишил их всего: работы, крыши над головой, а кого-то даже родных и друзей.

Демонстрантам противостоит армия. Используется слезоточивый газ. Таким образом, уличные бои то затихают, то снова разгораются с небывалой силой. Тем временем, в центре Бейрута оппозиция соорудила виселицы, на которых были «повешены» чучела президента Мишеля Ауна, спикера парламента Набиха Берри, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и других ливанских политиков.

АКЦИИ ПРОТИВ «ПАРТИИ БОГА»

Пожалуй, «Хезболла» — главный объект нападок со стороны разъяренных жителей Бейрута. Политическую организацию считают главным орудием Ирана на Ближнем Востоке, с помощью которого Тегеран якобы поджигает ситуацию в регионе. Лидера «Хезболлы» некоторые ливанцы называют «диктатором» и обвиняют в коррупции и самоуправстве. Эти настроения активно подогреваются из-за рубежа. В особенности Израилем и Саудовской Аравией.

Последней каплей стал взрыв в столичном порту. Трагедию сразу же окрасили в желто-зеленые цвета «Хезболлы». По стране поползли слухи о том, что якобы взорвался склад с оружием и ракетами, принадлежащими «Партии Бога». Эти домыслы мгновенно подхватили некоторые арабские блогеры и СМИ, в связи с чем Хасан Насралла даже сделал официальное заявление, сказав, что «Хезболла» больше осведомлена о происходящем в порту Хайфы, чем в бейрутском.

МЫ АНАЛИЗИРУЕМ СИТУАЦИЮ