Протестующие в Бейруте штурмом пошли на здания четырех министерств

Бейрут, 8 августа. Протестующие в Бейруте штурмуют здание министерства энергетики, армия начала стягивать в центр ливанской столицы дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков ворвались в здания министерства экономики, окружающей среды и МИДа. По данным СМИ, за митингующими во внешнеполитическое ведомство вошли военные.

Телеканал Al-Jadeed передавал, что протестующие также штурмовали здание ассоциации банков Ливана. Отмечалось, что там начался пожар.

Тысячи участников беспорядков вышли на акцию с требованием отставки правительства и реформ. Они бросают в полицейских камни и петарды, а правоохранители пытаются усмирить протесты гранатами со слезоточивым газом. По последним данным, в столкновениях пострадали более 230 человек, некоторые из них доставлены в ближайшие больницы.

Протесты в Бейруте начались после того, как в городском порту прогремел мощный взрыв. ЧП привело к катастрофическим последствиям, в Ливане констатировали, что не смогут самостоятельно справиться с ними.