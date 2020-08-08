Килинкаров объяснил, как МВФ своими кредитами «колонизирует» Украину

Международный валютный фонд является современным инструментом колонизации государств Соединенными Штатами Америки. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал статью украинского издания «Главред», в которой журналисты пишут о напрасности надежд, которые возлагает на Международный валютный фонд Киев в деле спасения страны из глубочайшего финансового и экономического кризиса. Вливания МВФ, напротив, приведут только к ухудшению положения Украины, которой в первую очередь необходимы политические и социальные реформы.

«Главред» привел яркий пример страны, по стопам которой, попутно наступая на те же грабли, следует украинская власть. Пакистан, уже 30 лет сидящий на «кредитной игле» МВФ, выполняет все его требования, «ходит по струнке», однако ликвидировать повальную бедность у себя ему так и не удалось. Стало даже хуже: теперь из-за действий западных кредиторов страна практически лишена возможностей вырастить свою экономику.

«Думаю, здесь уместно сравнение не только с Пакистаном, — убежден Килинкаров. — На самом деле я не знаю ни одного государства, которому сотрудничество с Международным валютным фондом дало бы хоть какой-то экономический рост. Те страны, которые хотят подняться, стараются как можно скорее расплатиться с кредитором и вернуть себе контроль над экономической политикой, поскольку внешнее управление со стороны МВФ явно не идет им на пользу».

По словам экс-депутата Рады, Украина пока не демонстрирует желания вернуть свой суверенитет над товарно-денежными отношениями в своих пределах. Однако до тех пор, пока они находятся под контролем у международного кредитора, ждать экономического роста в стране Киеву просто нет смысла.

«Это порочная практика, взявшая свое начало еще в 2004 году, когда Украина впервые стала сотрудничать с МВФ, — сказал политик. — С тех пор и по сей день, по крайней мере, на моей памяти, не было ни одного случая «позитивных» итогов от рекомендаций от Международного валютного фонда по реформированию той или иной сферы жизни украинского государства. Ни экономического эффекта, ни даже просто снижения уровня бедности так и не случилось».

Собеседник ФАН заявил, что МВФ всегда прописывает условия предоставления кредита таким образом, чтобы, с одной стороны, гарантировать себе своевременную выплату всех положенных ему процентов, а с другой, навязать своей «жертве» определенного рода политические условия.