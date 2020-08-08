Пушков застыдил главу разведывательной компании за «пустую болтовню»

Москва, 8 августа. Заявление руководителя американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Джорджа Фридмана об отношениях РФ и Германии, а также о «Северном потоке — 2», является «пустой болтовней». Так оценил слова аналитика российский сенатор Алексей Пушков.

Напомним, что Фридман назвал «флиртом» отношения между Москвой и Берлином. По мнению главы компании, с 1871 года осуществляются попытки «сочетать русский газ и немецкую технологию». По убеждению Фридмана, данный процесс сопровождается предательством одной из сторон. Также «знаток» подчеркнул, что строительство газопровода идет вразрез с целями Североатлантического альянса.

«Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно — с учетом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация», — прокомментировал сенатор в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание, что для англоязычных держав был давним кошмаром сценарий российско-германского союза. Рассуждения аналитика связаны еще и с этим. Однако заключение союза невозможно, учитывая реалии современной политики, констатировал сенатор.

Пушков подчеркнул, что громкие слова Фридмана — лишь попытка найти повод, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток — 2» и развитию отношений между Москвой и Берлином.

Стоит добавить, что Вашингтон уже перешел к угрозам в адрес Берлина, чтобы помешать строительству газопровода. Некоторые политики в Германии расценивают их как начало экономической войны.