Ведущий Первого канала Тимур Соловьев тайно женился

Москва, 8 августа. Телеведущий Тимур Соловьев женился на своей девушке по имени Анна, об этом он сообщил в Instagram.

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале опубликовал в социальной сети снимок, на котором изображен вместе с супругой. По столь торжественному поводу журналист надел белую рубашку, светлый пиджак и бежевые брюки. Его избранница выбрала для выхода в свет короткое платье со спущенными бретелями.

«Муж и жена», — лаконично подписал фото Соловьев.

Свадьба телеведущего стала полной неожиданностью для поклонников, ведь ранее он ничего не сообщал о своей новой спутнице. Тайная церемония бракосочетания прошла в элитном дворце Barvikha Luxury Village.

На мероприятии присутствовали только самые близкие для молодоженов люди. Среди них, в частности, была коллега Соловьева Светлана Зейналова, которая трогательно поздравила новоиспеченную пару.

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке! Пусть для них это будет один из ста тысяч потрясающих и счастливых дней! И самые-самые обалденные моменты еще впереди!» — написала журналистка в своем Instagram-аккаунте.

Ранее 38-летний ведущий Первого канала имел отношения с коллегой Анной Кастеровой, которая позже вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина. После этого Соловьев встречался с актрисой Иевой Андреевайте.