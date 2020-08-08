Глава штаба кандидата Тихановской задержана в Белоруссии

Минск, 8 августа. Ситуация перед президентскими выборами в Белоруссии становится «горячее». Сотрудники правоохранительных органов задержали главу штаба кандидата в президенты республики Светланы Тихановской — Марию Мороз.

Причиной задержания названа необходимость Марии Мороз участвовать в административном процессе. Однако неизвестно, о каком конкретно мероприятии идет речь.

По словам пресс-секретаря кандидата Анны Красулиной, в штабе не располагают информацией о каких-либо процессах. Она обратила внимание, что в отношении задержанной никакие протоколы не составлялись.