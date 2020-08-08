Певица Наталья Штурм рассказала, сколько тратит в месяц

Москва, 8 августа. Российская певица Наталья Штурм рассказала, сколько ей в месяц нужно денег на жизнь.

По ее словам, большую часть расходов занимает оплата коммунальных услуг.

«Если я куда-то улетаю на выходные, чтобы отдохнуть, это билет на самолет. Если коммуналка… На еду у меня уходят копейки. Я питаюсь так, что можно уместиться в 10 тысяч в месяц, как ни смешно это звучит», — поделилась Штурм в интервью корреспонденту Пятого канала.

Она также перечислила свои основные расходы, добавив, что они требуют траты около 150 тысяч рублей в месяц.

«Все остальное — это разъезды, оплата квартир, какие-то игрушки Даниэлю, это неучтенные траты — пени, штрафы. Это бензин, это уход за машиной, мойка. Это помощь маме», — пояснила исполнительница.

Ранее супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева заявила, что спокойно проживет на 50 тысяч рублей в месяц, а 10 тысяч ей хватит, чтобы купить на рынке продуктов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обвинил бывшую спортсменку в лукавстве. По расчетам супруга певицы Валерии, его месячные расходы достигают нескольких миллионов рублей, поскольку он воспитывает шестерых детей, содержит родственников, а также регулярно тратит средства на продвижение артистов, передает «Царьград».