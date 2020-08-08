Семенович оценила фото Орловой с «мужчиной идеального возраста»

Москва, 8 августа. Певица Анна Семенович не оставила без внимания фотографию исполнительницы Ольги Орловой, опубликованную в Instagram.

На кадре Орлова держит на руках младенца, но не своего.

«Самый идеальный возраст для мужчин, когда их любишь безоговорочно и прощаешь им все на свете. P.S. Не мой! К сожалению», — подписала фотографию автор страницы.

Семенович лаконично оценила кадр, написав: «Тебе идет». Фанаты Орловой были куда более щедры на эмоции.

«Боже мой, какой сладкий малыш!» — высказалась подписчица.

«Оля, вы классная на фото с бэби», — отреагировала другая пользовательница Instagram.

Некоторые поклонники обратили внимание на подпись к фото. Они рекомендовали Орловой родить ребенка.

«Надо своего еще», — написала девушка.

«Так в чем дело? Родите, вы еще молодая», — поддержала вторая.

«Олечка, вам очень идет, надо рожать пока еще можно», — рекомендовала фолловер.

«Почему к сожалению? Все впереди, любимый есть, а это — дело времени», — дала позитивный настрой поклонница.

Добавим, что несколько фолловеров посчитали, что Орлова держит на руках своего ребенка. Они высказали мнение, что он похож на певицу.