Премьер Украины возмутился из-за отдыха Медведчука в Крыму

Киев, 8 августа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил свое возмущение по поводу того, что лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук отдыхает со своей семьей в Крыму.

Известно, что парламентарий въехал на полуостров через украинский пункт пропуска «Каланчак».

«Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы и кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно», — заявил Шмыгаль в интервью украинским СМИ.

Ранее Медведчук уже отдыхал в Крыму после его воссоединения с Россией. Более того, украинский политик имеет особняк в крымском поселке Симеиз.