Первый случай коронавируса среди отдыхающих выявлен в Абхазии

Сухум, 8 августа. Специалисты зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии.

Согласно информации оперштаба республики по защите населения от коронавирусной инфекции, опубликованной в Facebook, за сутки на наличие коронавируса были протестированы 149 человек.

Прибывший на отдых гражданин, у которого была выявлена инфекция, вывезен в РФ для прохождения лечения.

Всего в Абхазии зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом, число выздоровевших составляет 38 человек, трое умерли.