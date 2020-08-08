Жительница Британии 10 лет ела только чипсы из-за редкой болезни

Лондон, 8 августа. Чипсы и хлеб почти 10 лет были основой питания жительницы Великобритании Иззи Коул. Такой рацион был связан с фобией, вызванной психическим заболеванием, сообщает Comic Sands.

Редкая болезнь стала проявляться уже в трехлетнем возрасте. Ребенок отказывался от еды, однако врачи считали, что проблема заключается в привередливости.

Дальше стало хуже — на фоне такого рода фобии девушка не могла кушать вместе с одноклассниками, что негативно сказывалось на ее социализации в школьный период.

Коул рассказала, что больше всего ее пугала курица. Медики, по ее словам, настоятельно ей предлагали «просто взять и съесть». Они не понимали, что происходит с ребенком. Британка осознавала, что ее поведение многим приходится не по душе.

Проблема заключалась в том, что у нее было расстройство избирательного питания. В таком случае еда может внушать страх человеку в зависимости от цвета или запаха.

Конец страданиям Иззи Коул положил терапевт-гипнолог. Ему хватило двух часов, после чего девушка съела бутерброд с куриным мясом и йогурт.

Она отметила, что избавление от фобии стало значимым моментом для всей ее семьи.

Добавим, что чипсы, по мнению американских исследователей, входят в перечень продуктов, которые негативно сказываются на умственной деятельности, пишет «Ридус».