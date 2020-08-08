Премьер Ливана назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте

Бейрут, 8 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб подчеркнул, что взрыв в порту Бейрута мог произойти из-за коррупции.

Напомним, что мощный взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Число смертей превысило 150, еще сотни получили ранения. Без крова остались десятки тысяч жителей Бейрута.

Официально установлено, что взорвались 2750 тонн селитры, которая хранилась на складе. Однако она не могла сама сдетонировать. В этом уверен капитан судна Борис Прокошев, на котором был доставлен этот груз, и ливанский президент Мишель Аун. Не исключается версия, что могла быть использована бомба или ракета.