Силовики Ливана опровергли применение оружия против протестующих

Бейрут, 8 августа. Правоохранительные органы Ливана отрицают применение огнестрельного оружия против участников массовых протестов в Бейруте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный.

При этом журналист подчеркнул, что в беспорядках активное участие принимают члены радикальных группировок.

«Силовики опровергают сообщения о том, что военные применяют огнестрельное оружие против протестующих. Но среди участников беспорядков есть представители радикальных группировок, которые ранее устраивали провокации», — написал Поддубный.

По его словам, протестующие требуют казнить виновников взрыва в порту ливанской столицы, а прозападные активисты призывают разоружить «Хезболлу».

«Вокруг площади Павших здания уже контролируют протестующие. В МИД идут переговоры между захватившими здания активистами и офицерами вооруженных сил», — добавил Поддубный.

Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв, вызванный воспламенением 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Инцидент привел к многочисленным жертвам и разрушениям в центре города.