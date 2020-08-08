Лоза объяснил Глюкозе, как надо отвечать украинцам на вопрос про Крым

Москва, 8 августа. Российский композитор и певец Юрий Лоза посоветовал актеру Никите Джигурде и певице Глюкозе не поддаваться на провокации украинцев по поводу принадлежности Крыма.

На днях Никита Джигурда, выступая в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко», посетовал на то, что ему не дают «зеленый свет» на телевидение из-за позиции по полуострову, по итогам всенародного референдума воссоединившемуся с РФ шесть лет назад. Актер не готов признать Крым полноценным российским регионом, он отметил, что фактически полуостров действительно находится в составе России, однако с юридической точки зрения республика якобы является частью Украины.

До этого российская певица Глюкоза столкнулась с унижением в общении с сотрудниками погранслужбы Украины в киевском аэропорту. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что артистка неоднократно бывала в Крыму «без согласования с Киевом». В ходе неприятной беседы певица пыталась увильнуть от ответа на вопрос о принадлежности полуострова, но в конце все же призналась, что «поездки на Украину важнее» и «Крым — украинский».

Комментируя эту ситуацию в интервью РИА Новости, Юрий Лоза дал Глюкозе хороший совет, как поступать в такой ситуации. Окажись на ее месте, композитор бы задал встречный вопрос: «А чей Киев?». Вполне логично, считает певец, что последовал бы ответ «киевлян». То же самое с Крымом и его жителями.

«Нужно спросить у них: «Ребята, вы чьи?» И они скажут, и все вопросы сразу разрешатся. Людям виднее, им там жить», — подчеркнул Лоза.

Что интересно, ответ Глюкозы не принес ей никаких выгод. Артистке выдали документ, уведомляющий ее о запрете посещать Украину в течение ближайших трех лет.