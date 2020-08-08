Бузова подарила Манукяну на годовщину часы за пять миллионов рублей

Сочи, 8 августа. Теледива Ольга Бузова и блогер Давид Манукян не поскупились на то, чтобы отметить один год совместных отношений и поздравить друг друга с этой значимой для них датой.

Пара решила отмечать годовщину в одном из ресторанов в Сочи. Однако Бузова еще утром решила поздравить своего возлюбленного. Она подарила ему часы фирмы Rolex, цена которых может составлять пять миллионов рублей.

Во время праздничного ужина она достала второй подарок — браслет Mercury. Блогер подчеркнул, что вещь красивая и ему нравится.

Сам Манукян тоже не на словах поздравил свою любимую. Он преподнес ей сделанный из белого золота браслет Cartier из коллекции Love, стоимость которого составляет 3,5 млн рублей. Он знает, что Бузова любит драгоценности этой фирмы, но браслета из белого золота, украшенного бриллиантами, у нее не было.

На одном подарке блогер не ограничился. Он подарил ей еще серьги и подвеску. Бузова была впечатлена украшениями, отметив, что у Манукяна «самый лучший в мире вкус».

Отужинав изысками, пара насладилась салютом в свою честь.

Стоит напомнить, что незадолго до романтической даты пара успела серьезно поссориться, фанаты переживали, уж не намерены ли они расстаться. Как выяснилось в дальнейшем, Бузова и Манукян «не поделили» Филиппа Киркорова. Теледива поссорилась с бойфрендом, потому что он опередил ее и стал работать со звездой.