Милонов назвал плюсы экономкласса в самолетах

Москва, 8 августа. Перелеты экономклассом сулят парламентариям и чиновникам определенные преимущества. Плюсы таких передвижений назвал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Политик отметил, что часто летает из Москвы в Петербург и делает это исключительно экономклассом, поскольку перелет длится всего около часа.

«Посидеть поболтать, наоборот, очень прикольно. Как депутат сидишь в бизнес-классе, все говорят: «Ну понятно», а когда сидишь в экономклассе, говорят: «О, брателла, уважаю». Меня прикалывает экономкласс, к тому же я почти никогда не обедаю», — поделился Милонов в разговоре с корреспондентом телеканала «360».

Хотя депутат признался, что бизнес-классом гораздо проще летать после тяжелого рабочего дня.

«Хотя опять же вопросов нет. Если мне Госдума скажет, что для экономии народных денег нельзя вообще летать бизнес-классом, я вообще не буду летать бизнес-классом», — отметил парламентарий.

При этом, по его словам, в ряде случаев полеты чиновников в бизнес-классе оправданы. Для них это единственная возможность поспать во время длительных перелетов, поскольку в городе назначения предстоит работать и времени на сон не будет.

Ранее в СМИ появилась информация, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев якобы отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом. Позже глава региона опроверг эти сообщения.