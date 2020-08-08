Врач-нутрициолог объяснила, почему вегетарианцы стареют быстрее мясоедов

Москва, 8 августа. Кандидат медицинских наук, врач — диетолог и нутрициолог Инна Кононенко расставила точки над i в споре вегетарианцев и мясоедов.

Дискуссии по поводу питания постоянно вспыхивают в последние десятилетия, деля общество на тех, кто употребляет мясо, и тех, кто делает ставку на растительную пищу. Адепты каждой стороны приводят аргументы в пользу своего выбора, однако гораздо важнее, что по этому поводу говорят врачи.

Врач — диетолог и нутрициолог Инна Кононенко в интервью 5-tv.ru указала на то, что главной оценкой в данном случае является изнашиваемость организма. А она оценивается по двум показателям: толщине сосудистой стенки в общей сонной артерии и работе митохондрий.

В случае с первым критерием чем больше толщина, тем быстрее происходит старение. У веганов и вегетарианцев в данном случае есть небольшое преимущество. Благодаря тому, что в их организм попадает гораздо меньше холестерина, эта стенка остается более тонкой. Однако мясоедам достаточно будет принимать необходимое количество витаминов B12, D3 и K2, чтобы сохранять толщину этого комплекса.

А вот во втором случае уже полная «победа» любителей питаться говядиной, свининой или птицей. Дело в том, что мясо является отличным источником вещества «л-карнитин», необходимого для хорошей работы митохондрий. Помимо этого, вегетарианцы лишены полного набора аминокислот из-за невозможности синтеза животного белка, что может привести к проблемам с кожей, зрением, волосами, сосудами.

«Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом, конечно, это будет больше проявляться», — резюмировала Кононенко, добавив, что всем нужно придерживаться здорового питания и избегать дефицита витаминов и микроэлементов.

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