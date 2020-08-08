Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Врач-нутрициолог объяснила, почему вегетарианцы стареют быстрее мясоедов

66
0 Оставить комментарий

Врач-нутрициолог объяснила, почему вегетарианцы стареют быстрее мясоедов

Москва, 8 августа. Кандидат медицинских наук, врач — диетолог и нутрициолог Инна Кононенко расставила точки над i в споре вегетарианцев и мясоедов.

Дискуссии по поводу питания постоянно вспыхивают в последние десятилетия, деля общество на тех, кто употребляет мясо, и тех, кто делает ставку на растительную пищу. Адепты каждой стороны приводят аргументы в пользу своего выбора, однако гораздо важнее, что по этому поводу говорят врачи.

Врач — диетолог и нутрициолог Инна Кононенко в интервью 5-tv.ru указала на то, что главной оценкой в данном случае является изнашиваемость организма. А она оценивается по двум показателям: толщине сосудистой стенки в общей сонной артерии и работе митохондрий.

В случае с первым критерием чем больше толщина, тем быстрее происходит старение. У веганов и вегетарианцев в данном случае есть небольшое преимущество. Благодаря тому, что в их организм попадает гораздо меньше холестерина, эта стенка остается более тонкой. Однако мясоедам достаточно будет принимать необходимое количество витаминов B12, D3 и K2, чтобы сохранять толщину этого комплекса.

А вот во втором случае уже полная «победа» любителей питаться говядиной, свининой или птицей. Дело в том, что мясо является отличным источником вещества «л-карнитин», необходимого для хорошей работы митохондрий. Помимо этого, вегетарианцы лишены полного набора аминокислот из-за невозможности синтеза животного белка, что может привести к проблемам с кожей, зрением, волосами, сосудами.

«Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом, конечно, это будет больше проявляться», — резюмировала Кононенко, добавив, что всем нужно придерживаться здорового питания и избегать дефицита витаминов и микроэлементов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала ежедневную норму пива, которая не оказывает негативного влияния на организм человека. Тем не менее даже употребление этого количества пенного напитка на голодный желудок чревато неприятностями.

Новости партнеров