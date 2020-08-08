Свыше 100 человек пострадали при столкновениях в Бейруте

Бейрут, 8 августа. Более 100 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте, 22 человека госпитализированы. Об этом в Twitter сообщает Ливанский Красный Крест.

Отмечается, число пострадавших продолжает расти.

«22 пострадавших доставили в больницы, 87 людям медицинская помощь оказывается на месте», — говорится в сообщении.

В субботу, 8 августа, в центре ливанской столицы, возле здания парламента страны, проходят массовые протесты. Уличные акции вылились в столкновения демонстрантов с полицией, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Ранее, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Инцидент привел к многочисленным разрушениям и жертвам среди населения.