Ученые установили неожиданное последствие головокружения

Москва, 8 августа. Появление головокружения при подъеме на ноги может быть предвестником деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии.

Исследователи на протяжении десяти лет наблюдали за группой из более чем двух тысяч человек в возрасте от 12 до 70 лет. По итогам научной работы выяснилось, что пациенты с низким систольным давлением, которое вызывает головокружение, на 40% вероятнее в старости столкнутся с деменцией.

Ученые полагают, что именно дефицит притока крови к мозгу способствует ухудшению когнитивных функций.

По их словам, постепенно крупные кровеносные сосуды становятся менее гибкими, в результате чего в пожилом возрасте проявляются проблемы с давлением.

Из-за этого престарелые люди могут страдать чрезмерным снижением артериального давления при подъеме на ноги, так называемой ортостатической гипотензией. Если в возрасте от 50 лет с этим расстройством сталкиваются только 5% людей, то после 70 — уже 20%.

Данная болезнь, как считают исследователи, значительно повышает риск развития деменции.

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