Шерин уточнил самое уязвимое место Прибалтики на случай войны с РФ

Самые опасные государства — те, что не могут принимать самостоятельные решения. Если их руководители подконтрольны, разговаривать, по большому счету, не с кем — они просто марионетки в чужих руках. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью эксперта польского Центра восточных исследований Петра Шиманского для Polske Radio, в котором тот назвал слабое место в обороне прибалтийских государств на случай «агрессии» со стороны России. По его словам, Балтика уязвима с воздуха — ее противовоздушные системы средней дальности явно не соответствуют «масштабам русской угрозы». Но Шиманский предлагает решение: провести масштабные военные учения по примеру маневров НАТО Trident Juncture, проводившихся в 2015 и 2018 годах, которые должны обнажить «слабые звенья» армий прибалтийских стран.

«Самое уязвимое – и, одновременно с этим, самое сильное место у Прибалтики — это ее крошечная территория, — заявил Шерин. — У нас, наверно, даже нет стратегического вооружения с настолько малой дальностью, чтобы бить им по той же Литве. Все наши ракеты будут попросту перелетать ее! Расстояния в этих странах настолько крошечные, что можно уснуть в машине, проснуться — и все, ты уже находишься в другом государстве!»

Парламентарий заметил, что и по размеру, и по численности населения страны Балтии соотносятся с российской Рязанской областью.

«Так что я не особо понимаю, над чем там так сокрушаются польские специалисты, — сказал депутат. — Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем той же Латвии системы ПВО: они необходимы для серьезных держав с крупными территориями и большими военными базами. Как минимум — хотя бы с залежами полезных ископаемых, которые нужно охранять».

Собеседник ФАН иронично заметил, что прибалты находятся под патронажем НАТО, а значит, и бояться ничего не должны.

«Они ведь дали вассальную присягу США и платят им дань за безопасность, чтобы защититься от мнимой угрозы со стороны России! — заявил Шерин. — И когда есть такая мощная и замечательная организация, как Североатлантический альянс, то для чего вообще нужна своя армия? Ведь Соединенные Штаты, как известно, имеют кучу авианосцев, ракетных комплексов и баз на территории Восточной Европы!»

Резюмируя, парламентарий заявил, что очень удивлен действиям стран Балтии, которые параллельно с платой призванных обезопасить их взносов в «общак» НАТО, хотят иметь еще и собственную дорогостоящую систему противовоздушной безопасности.