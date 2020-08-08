Названы три категории россиян, кому могут сохранить выплаты после пандемии

Москва, 8 августа. Выплаты трем категориям граждан РФ могут быть сохранены даже после пандемии, считает экономист Константин Селянин.

Эксперт отметил, что прямые выплаты россиянам стали самым эффективным способом поддержки со стороны государства. Это вполне логично, объяснил специалист, ведь люди их получали без особых затруднений. На это было выделено полтриллиона рублей.

Такая мера финансовой поддержки стала ощутимой для многих получателей. К тому же, прямые выплаты благотворно сказались на отечественной экономике в плане восстановления спроса.

Селянин констатировал, что данная мера поддержки не может быть постоянной — слишком серьезная нагрузка на бюджет. Однако есть возможность оказывать дальнейшую помощь безработным и многодетным семьям.

«Пособие по безработице должно сохраниться на уровне прожиточного минимума. Человек, потерявший одну работу, ищет другую. Надо дать ему возможность пережить эти 2–3 месяца», — выразил мнение экономист.

Он также выступил за увеличение до размера прожиточного минимума пособий для многодетных семей. Кроме того, повышенные выплаты необходим оставить медицинским работникам, пишет Ura.ru.