ЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛ

Москва, 8 августа. Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал уверенную победу над подмосковными «Химками» в стартовом матче Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 18-й минуте ворота противника точным ударом поразил Константин Кучаев. Уже под занавес первого тайма второй мяч в ворота подмосковной команды забил полузащитник Алан Дзагоев. Отмечается, что в стартовом составе москвичей вышли 11 российских футболистов.

Засветился в этом матче и новичок ЦСКА — нападающий Адольфо Гайч, который оставил нереализованной возможность забить в самом конце встречи. После его удара мяч угодил в перекладину ворот.