Киев, 8 августа. Экс-президент Украины Леонид Кравчук, который руководит делегацией своей страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу, озвучил четыре способа прекращения огня на востоке государства.

Стоит отметить, что до первого лидера Украины, страну представлял также бывший ее президент Леонид Кучма.

По мнению Кравчука, процесс урегулирования должен проходить с помощью переговоров, дискуссий и компромиссов. Четвертым пунктом он назвал уступки, которые возможны только в том случае, если на них будут идти две стороны конфликта.

Только так можно будет добиться прекращения огня в Донбассе, заявил политик в эфире Obozrevatel TV.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД Мария Захарова возмущалась позицией новых властей Киева. Она рассказала, что на Украине теперь говорят о том, что президент в стране новый, государство в контактной группе представляет другой политик. Больше пяти лет назад велась работа над Минскими соглашениями, стороны предприняли ряд мер для их выполнения. А теперь Украина говорит, что договоренности ей непонятны. Она назвала причину возникшего резкого «непонимания» Минских соглашений со стороны Украины.