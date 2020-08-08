Независимо от того, кто выиграет на выборах в США, победителем будет Путин

Россия неизбежно вмешается в грядущие президентские выборы. Это парадоксально, но вмешается даже в том случае, если вообще ничего не будет делать. Это предопределено, и от самой РФ в данном случае уже ничего не зависит. Победит Трамп — продолжится старая песня о том, что он союзник Путина и выиграл исключительно с его помощью, а победит Джо Байден — Трамп заявит, что никто не вел себя с Россией так строго, как он, и русские помогли Байдену, чтобы убрать грозного Дональда Трампа.

Процесс пошел. Нет, не со стороны РФ. Все американские СМИ в один голос заявляют, что Россия или уже вмешивается в выборы, или уже вмешалась. Называются даже конкретные факты — например, публикация так называемых «пленок Деркача», компромата на Петра Порошенко, значительную часть которого составляют телефонные переговоры Джо Байдена и Порошенко. История кое-чем очень напоминает то, что происходило вокруг взломанной почты Хиллари Клинтон, когда ее содержание, в общем-то, никого и не интересовало, несмотря на то, что там хватило материалов и на уголовное дело. Всех интересовало то, как эти письма стали достоянием общественности, и, разумеется, во всем винили русских хакеров. То же самое и с «пленками Деркача». По содержанию там лютейший ад, компромат компроматов, как на Порошенко, так и на Байдена. В нормальном варианте дедушка Джо попросту должен был сняться с выборов, потому что сие есть самый настоящий позор. Но с него как с гуся вода. И не только с него, а и со всех демократов. А в утечке этих пленок обвиняют, естественно, Россию.

Коррупционная история клана Байденов тоже совершенно никого не интересует. Выкладываются просто убойные факты и свидетельства, с цифрами, документами — до лампочки. Это все Трамп придумал, чтобы очернить нашего любимого Джо Байдена. Разумеется, с подачи Москвы. Сам директор контрразведки США Уильям Эванина в открытую об этом заявляет. И вот что ему можно ответить? Ну разве что миссия невыполнима. Невозможно еще больше очернить радикально черное. Байден настолько хорошо справляется со своим очернением сам, что пытаться тут добавить что-то со стороны — просто помешать. В данном случае надо купить большое ведерко попкорна, включить ТВ и внимательно наблюдать. Помимо коррупционного скандала и телефонных переговоров с Порошенко, Джо несет лютейшую чушь, путает людей, причем самых близких, и события, ну, в общем, налицо все признаки неких ментальных проблем, присущих людям очень преклонного возраста. Пикантности добавляет и то, что Байден ведет предвыборную кампанию, сидя в подвале своего дома. У него там кабинет, что в целом нормально, но в контексте всей истории воспринимается с неким юморком.

США вообще пошли на крайние меры, решив найти доказательства вмешательства России в свои выборы. Многим россиянам начали прилетать СМС от самого Госдепа, в которых предлагается поведать известные факты о российском вмешательстве и получить за это 10 миллионов долларов. Наверное, в Америке уверены, что каждый российский дальнобойщик, рабочий или домохозяйка, помимо своей основной деятельности, в свободное время только и занимаются тем, что вмешиваются в американские выборы. Или как минимум располагают достоверной информацией об этом. Оно и понятно, ведь почти у каждого россиянина есть знакомые либо в администрации президента, либо в ГРУ, либо в еще какой-то структуре, где спят и видят, как избрать «своего» президента США. Интересно, что бы было, если бы подобные СМС, но от российского МИД начали бы получать граждане Америки? Вопрос риторический.

Самое забавное, что предыдущее «российское вмешательство в выборы», несмотря на все старания и огромные затраченные на его поиск деньги, не обнаружено. Более того, сейчас всплывают очень неприятные факты, как некоторых чиновников заставляли заниматься самооговором под страхом судебного преследования, кое-кого уже признали несправедливо осужденным. Источники информации о «российском вмешательстве» оказываются насквозь фейковыми, порой до смешного. Да и расследование прокурора Мюллера, которое длилось очень долго, обернулось зияющей пустотой. Ну ничего, это совершенно никого не смущает.

Нынешняя ситуация в США такая, что «вмешательство России» им просто жизненно необходимо. Хотя бы для того, чтобы чуть-чуть отвлечь внимание американского народа от того, что происходит в стране. Погромы, анархия во многих городах, паралич федеральной власти и сознательное бездействие властей городов и штатов, продолжающаяся эпидемия коронавируса, которая вовсе не думает затухать, и, конечно же, начинающиеся экономические проблемы. США бездумно заливали страну деньгами, печатая их в огромных количествах, и экономика уже ощущает это на себе. Впереди возможная инфляция, банкротства компаний, выставление людей на улицу, а безработица сейчас и без того запредельная.

И кто же может прийти властям США на помощь? Конечно же, Путин и «российское вмешательство»! Так что вариантов нет — на выборах победит Путин. И даже если вы ничего не делаете, знайте: вы все равно этому способствуете, вмешиваясь в американские выборы, уже прямо сейчас.