Марков раскрыл, почему Путину не нужен гиперзвуковой самолет

Москва, 8 августа. Президент России Владимир Путин, в отличие от своего американского коллеги Дональда Трампа, не нуждается в гиперзвуковом самолете. Такую точку зрения высказал доверенное лицо главы государства, директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, России не придется тратить средства на разработку лайнера такого типа, поскольку в этом нет никакой нужды, пишет «ПолитРоссия».

«Дело в том, что Соединенные Штаты находятся за океаном, а у них основные партнеры в Лондоне, в Брюсселе, в Пекине. Очень далеко летать приходится. У России основные партнеры достаточно близко, на общем континенте», — отметил Марков.

Эксперт пояснил, что ключевые партнеры России как в Европе, так и на постсоветском пространстве расположены не так далеко, поэтому гиперзвуковой самолет президенту попросту не нужен.

Ранее стало известно, что ВВС США ведут работу по созданию гиперзвукового самолета для нужд американского президента. Ожидается, что скорость лайнера будет достигать около 5 тысяч километров в час. Однако пока неизвестно, каким образом инженеры будут решать проблему перегрузок.

В Пентагоне начали проявлять усиленное внимание развитию гиперзвуковых технологий после значительных успехов российского ВПК на данном поприще.