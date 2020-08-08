Коронавирус обрушил второй по масштабам рынок смартфонов

Нью-Дели, 8 августа. Рынок смартфонов Индии считается вторым по величине в мире. Согласно анализу данных за второй квартал, проведенному компанией IDC, снижение продаж превысило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Индию было отгружено менее 19 млн смартфонов. Продажи увеличились только в июне, и то благодаря отложенному спросу.

Китайский рынок смартфонов является крупнейшим в мире. За второй квартал нынешнего года продажи там существенно упали. Падение было и в первом квартале. Именно в течение двух кварталов в КНР бушевала эпидемия коронавируса.

Во втором квартале китайским гражданам было отгружено около 88 млн гаджетов, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В первом квартале падение превысило 20%. Таким образом, общая картина говорит о постепенном восстановлении продаж.

Отметим, что основной спрос в КНР приходится на модели, поддерживающие стандарт 5G, цена которых не превышает 290 долларов США.

По статистике, только фирмы-производители Apple и Huawei смогли повысить объем продаж. Показатели Oppo, Vivo и Xiaomi пока снизились в годовом выражении.