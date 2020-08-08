Штурм усомнилась в словах Утяшевой о комфортной жизни на 50 тысяч рублей

Москва, 8 августа. Российская гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что ей хватит 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. Некоторые представители шоу-бизнеса подозревают ее в лукавстве, а другие уверены, что супруга комика Павла Воли на такие маленькие деньги прожить никогда не сможет. Певица Наталья Штурм предположила, как Утяшева вышла на эту сумму, говоря о расходах своей семьи.

Штурм полагает, что Утяшева не учла деньги, которые идут на оплату счетов за коммунальные услуги. Певица посоветовала поискать недостающую сумму в кошельке супруга фигуристки.

«Поэтому надо спросить у Паши, на сколько он живет. Если у него получится полмиллиона в месяц, вот у нас и будет слагаемая сумма, на которую проживает семья Воли-Утяшевых», — усомнилась Штурм.

Певица говорит, что Ляйсан нужно уточнить, что она имела в виду, когда называла такую сумму. Штурм сомневается, что худенькая Утяшева тратит 50 тысяч на одну еду. По ее словам, гимнастка назвала сумму «с потолка», передает Пятый канал.

«Я думаю, что оставшиеся полмиллиона, на которые проживает Ляйсан Утяшева, надо искать в кармане у Павла Воли», — подытожила Штурм.

При этом артистка подчеркнула, что если не учитывать квартплату, то прожить на 50 тысяч рублей волне возможно.

Ранее известный российский и украинский актер театра и кино, шоумен Никита Джигурда рассказал Федеральному агентству новостей, какой суммы в месяц ему хватит для нормальной жизни.