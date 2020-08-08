Юлия Савичева поделилась содержанием вещих снов

Москва, 8 августа. Певица Юлия Савичева рассказала своим подписчикам в Instagram, что видит вещие сны. Один из них дал предсказание по поводу рождения дочери исполнительницы.

В своем аккаунте знаменитость спросила поклонников, верят ли они в интуицию и способность предугадывать будущее.

«Я верю и даже переживала подобное. Еще до рождения Ани я четко была уверена, что будет девочка, хотя врачи колебались и каждый раз уверяли нас в том, что это мальчик», — поделилась Савичева.

По словам звезды, однажды ей приснился день недели, в который родится ребенок, что в итоге так и случилось.

«Все это — знаки сверху, которые нужно уметь принимать и правильно к ним относиться. Сны, предчувствия, ощущения — многие боятся их, а я стараюсь к таким сигналам прислушаться и понять то, о чем меня предупреждают», — добавила поп-исполнительница.

Уже на протяжении шести лет Савичева живет в браке с композитором Александром Аршиновым. В 2017 году у супругов родилась дочь Анна.

В настоящее время певица работает самостоятельно, но сохраняет теплые дружеские отношения с продюсером Максимом Фадеевым. По словам знаменитости, бывший наставник навсегда останется для нее авторитетом и учителем, передает издание «Утро.ру».