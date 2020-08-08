Баранец: Один «Посейдон» в состоянии справиться с половиной авианосцев США

Министерство обороны под руководством Сергея Шойгу обладает оружием, способным свести на «нет» усилия как минимум половины всего американского флота. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость китайского издания Sohu, сообщившего, что авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» совместно со своими кораблями сопровождения поспешил покинуть акваторию Средиземного моря после появления там новейшей российской подлодки «Белгород» с ядерным комплексом «Посейдон» на борту. Журналисты из Поднебесной прямо связывают эти два события, однако Баранец считает, что особо бояться американцам не было смысла, ведь атаковать «Посейдоном» всего только один их авианосец – это все равно что стрелять из пушки по воробьям.

«Он создавался для намного более серьезных целей, — заявил эксперт. — Работники Sohu, видимо, еще не совсем разобрались в настоящем предназначении этого уникальнейшего беспилотного комплекса. «Посейдон» нужен не для борьбы с надводными и подводными кораблями, а для нанесения могучего удара по стратегическим береговым объектам противника — как военного, так и гражданского назначения».

Военный обозреватель привел пример идеальной цели для новейшего беспилотного комплекса: это крупная военно-морская база Соединенных Штатов «Норфолк», в которой собирается разом по несколько авианосцев.

«В этом случае применение «Посейдона» будет оправданным, поскольку так с помощью одного взрыва можно вывести из строя чуть ли не половину всех американских авианесущих крейсеров, — предложил Баранец. — Именно в «Норфолке» они стоят на текущем ремонте и проходят подготовку для боевого дежурства, так что данная база будет очень заманчивой целью, если, не дай бог, начнется война».

Среди таких целей эксперт назвал также и крупные промышленные города, работающие на оборону США, административные центры и военные штабы, где находятся пункты управления.

«Главное предназначение «Посейдона» — это вызов с помощью взрыва гигантской волны (цунами), которая в состоянии разрушить береговые коммуникации, — напомнил собеседник ФАН. — Нужно также понимать, что у этого комплекса могут быть ракеты как с «обычной» боеголовкой, так и с ядерной — во втором случае разрушительная сила будет намного больше».

У детища российского военпрома, появившегося на свет под чутким руководством главы Минобороны Сергея Шойгу, в настоящий момент нет аналогов в мире — это уникальное оружие, созданное благодаря технологическому рывку нашей страны.