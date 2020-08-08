Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания SFTS

Москва, 8 августа. Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории РФ не выявлено случаев заболевания острой лихорадкой с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), сообщила пресс-служба ведомства.

Данное заболевание, которое сейчас фиксируется в Китае, не является новым. В этой стране оно было диагностировано еще 11 лет назад.

Основными симптомами болезни являются рвота, диарея, лихорадка, поражение желудочно-кишечного тракта. Показатель летальности очень изменчив: от 6 до 30%. Основной способ распространения заболевания — укусы клещей.

Уже разработаны способы для диагностирования заболевания.