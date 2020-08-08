Киев, 8 августа. Региональные власти на Западной Украине все чаще стали саботировать поступающие из Киева распоряжения. На неутешительную для высшего руководства Незалежной тенденцию обратили внимание журналисты издания «Український тиждень».

Стремительный рост случаев заболеваний COVID-19 привел к тому, что киевские власти решили «поделить» страну на цветные зоны опасности. Особняком стоят Луцк и Тернополь, где ситуация настолько тяжелая, что показатели достигли красного уровня. Тем не менее местное руководство не только не вводит дополнительные ограничения для того, чтобы снизить напряженность, но и открыто выступает против центра, пытающегося не допустить еще большего распространения инфекции.

Что характерно для нынешней Украины, откровенный саботаж регионов не находит эффективного ответа со стороны Киева. Вместо того, что предпринять адекватные меры, центр ограничивается дежурными разъяснениями карантинных норм, пишет «ПолитНавигатор». Подобная мягкотелость уже привела к тому, что вслед за Тернополем и Луцком распоряжения руководства страны игнорируют и власти Львова, находящегося в оранжевой зоне.

И, как отмечают украинские журналисты, дело в данном случае не столько в самом карантине, которого не очень сильно придерживались и весной, а в непрерывности и четкости связи центра и регионов. Текущее положение вещей указывает на то, что у Киева нет никаких рычагов влияния, которые помогли бы ему подавить мятеж Западной Украины.

Несмотря на то, что сегодня в Незалежной огромное количество проблем, руководство страны не прекращает делать популистских заявлений относительно Крыма. Однако в Госдуме РФ Киеву четко дали понять, почему полуостров не перейдет под юрисдикцию Украины.