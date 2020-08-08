Экс-депутат Рады Барна назвал жителей Киева «быдлом»

Киев, 8 августа. Экс-депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна нелицеприятно высказался в адрес жителей Киева. По его мнению, большинство жителей украинской столицы является «обычным быдлом». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совковского, недумающего…», — гласит подпись к публикации.

Стоит отметить, что бывший украинский парламентарий уже не впервые оказывается в центре скандала из-за своих резких заявлений или действий.

Так, в 2015 году он был исключен из фракции «Блок Петра Порошенко» за одиозный инцидент с тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Тогда Барна принес на заседание букет роз, а затем решил поднять главу правительства и отодрать его от трибуны.

В минувшем году Барна отметился нападением на представителя тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Бывший депутат схватил его за горло, несколько раз пнул и порвал ему рубашку.