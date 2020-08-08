Муцениеце лишилась роли после развода с Прилучным

Москва, 8 августа. Развод с супругом Павлом Прилучным, помимо душевных переживаний и бесконечных обсуждений, преподнес для Агаты Муцениеце еще один неприятный сюрприз. Она не сможет участвовать в спектакле «Авантюристы поневоле», о чем написала в Instagram.

Стоит напомнить, что она несколько лет участвовала в этой постановке вместе с Павлом Прилучным. После пандемии получилась следующая ситуация: продажу билетов на осень на спектакль возобновили, только Муцениеце об этом никто не сказал. Актриса, не зная о планах на премьеру, уже до конца года расписала свой график. По ее мнению, даты спектаклей могли быть выбраны специально.

«А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать», — написала актриса.

Она констатировала, что никто даже не обсуждал с ней участие в спектакле.

Интересен и тот факт, что в труппе театра числится и Мирослава Карпович. Именно с этой актрисой, по словам знакомых Прилучного, тот закрутил роман, будучи еще женатым на Муцениеце.

По мнению фанатов, Карпович сейчас является возлюбленной Прилучного, они винят именно ее в расставании любимой пары, пишет «Дни.ру».

Кстати, помимо мужа, возможной роли, Карпович еще и заполучила внедорожник Range Rover. По крайней мере, ее неоднократно видели за рулем джипа, который Прилучный изначально подарил Муцениеце.