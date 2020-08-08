Вдова Хворостовского похвасталась фото в коротком платье

Москва, 8 августа. Оперная певица Флоранс Илли взбудоражила своих подписчиков смелым фото в интригующем платье. Снимок вдова баритона Дмитрия Хворостовского опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах 50-летняя женщина изображена на прогулке в компании своей подруги. По такому случаю артистка облачилась в короткое кружевное платье изумрудного цвета на бретельках. Глубокое декольте, яркий макияж и босоножки на высоком каблуке дополнили эффектный образ певицы.

Приложенная к посту геометка подсказала фанатам, что снимок сделан на вилле, расположенной на итальянском побережье. Поклонники восхитились отлично сохранившейся фигурой Илли и буквально осыпали ее комплиментами.

«Флоранс, очень рада за вас, что жизнь продолжается! Живите в радости и с удовольствием, и будьте счастливы!», «Вы очень красивая женщина! Счастья вам в личной жизни», — написали знаменитости фолловеры.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года в результате онкологического заболевания. От брака с артистом у Илли остались сын Максим и дочь Нина.

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