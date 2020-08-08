Кошкин ответил украинцам на статью про «убийцу» Т-14 «Армата»

Москва, 8 августа. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил полную некомпетентность журналистов украинского портала Defence Express, назвавших британский танк «Challenger 2» «убийцей» Т-14 «Армата».

Украинские журналисты, ссылаясь на сведения немецкого концерна Rheinmetall, окрестили прототип модернизированного танка «Challenger 2» «убийцей» разработанного в РФ новейшего танка Т-14. По мнению специалистов Defence Express, преимуществом «надежды Запада» в сухопутном противостоянии с РФ является 130-мм гладкоствольное орудие, которому якобы под силу пробить броню «Арматы».

Комментируя в интервью Baltnews эту статью, Андрей Кошкин отметил, что лишь абсолютно некомпетентные люди будут разбрасываться подобными эпитетами, руководствуясь только калибром орудия. Обсуждение технических характеристик, чем занялись сотрудники Defence Express, является обыкновенной условностью. Предоставить целостную картину может только танковое сражение.

«Если приблизительно одинаковое количество танков будет в состоянии выполнить боевую задачу против нашего подразделения, в котором также будет примерно такое же количество танков «Армата», вот тогда можно говорить о каких-то преимуществах», — подчеркнул Кошкин.

Если говорить конкретно о Т-14, то эта боевая машина, со слов эксперта, является самым настоящим броском вперед «бронетанковой мысли». И размер калибра не имеет ключевого значения. С большой долей вероятности мощное орудие совершенно не поможет «Challenger 2» в противостоянии с «Арматой».

Заинтересованность в Т-14 уже успели выразить несколько иностранных государств. Россия в свою очередь готова начать поставлять танк за рубеж.