Садальский признался, что терпеть не может собственный день рождения

Москва, 8 августа. Известный советский и российский актер Станислав Садальский 8 августа празднует свой 69-й день рождения. С самого утра заслуженного артиста РСФСР поздравляют друзья и родственники, однако артист признался, что не очень любит этот праздник.

Садальский всегда благодарен за внимание к своей персоне, однако собственный день рождения, по его словам, отмечать не очень любит.

«Близкие люди просто заставляют с ножом у горла… Я терпеть не могу эти дни рождения! Для меня это — пытка. Вот бы заснуть и проснуться на следующий день!» — игриво заявил актер.

Именитый деятель искусств заявил, что больше всего его раздражают не пышные банкеты, которые принято устраивать в день рождения, а подарки. Оказывается, Садальский не любит заставлять квартиру громоздкими безделушками. По его словам, после праздника он обычно раздает все, что ему подарили, передает Пятый канал.

«Мне не нужны эти подарки! Я потом все передариваю. Только надо бы запомнить, чтобы не подарить этот подарок тому человеку, который мне подарил», — рассказал актер.

Актер признался, что «хорошие дни рождения» закончились в его жизни после того, как ему исполнилось 25 лет.

Станислав Садальский — актер театра и кино, журналист, теле- и радиоведущий. В 1973 году окончил ГИТИС, после чего ему поступили предложения о работе сразу из четырех театров Москвы. В свое время он успел поработать в Московском Академическом театре имени Владимира Маяковского, а также в знаменитом «Современнике». В кино дебютировал в 1970 году, снявшись в мелодраме «Город первой любви». В послужном списке актера более 120 работ в 118 проектах.