Захарова назвала причину «непонимания» Украиной Минских соглашений

Москва, 8 августа. Украина якобы не понимает суть Минских соглашений, что говорит о нежелании этой страны решать ситуацию с Донбассом, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сотрудник внешнеполитического ведомства обратила внимание на позицию нынешних властей Украины, мол, и президент там новый, и представитель контактной группы поменялся.

Она отметила, что прошло пять лет с того момента, как были разработаны Минские соглашения, предпринимались усилия для их реализации. По прошествии длительного периода Киев вдруг перестал понимать, о чем эти соглашения.

«А мы не понимаем, что там написано». Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: «Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили», — прокомментировала Захарова позицию украинских властей.

По мнению представителя МИД, заявления такого рода свидетельствуют о том, что Киев не хочет решать вопрос по Донбассу.

Она добавила, что Россия участвовала в разработке Минских соглашений и выполнила условия, а теперь готова двигаться дальше.