Москва, 8 августа. Противовоздушная оборона средней дальности является для государств Балтии слабым местом при возможной войне с Россией. Такую оценку дал эксперт Центра восточных исследований (Польша) Петр Шиманский.

По его словам, страны Прибалтики делают акцент на улучшение огневой мощи и защиты, а также повышение мобильности своих войск.

«Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности», — отметил Шиманский.

Специалист рекомендовал устранить уязвимые места с помощью учений. Также он посоветовал руководству НАТО сделать перестановки в командно-силовой структуре альянса.

В Москве неоднократно подчеркивали, что не представляют угрозу для соседних стран, а подобные заявления используются как предлог для размещения войск НАТО на границе с Россией.